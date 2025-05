Tomada de posse do Papa Leão XIV na Cátedra Romana

Na tarde deste domingo 25 de maio de 2025, o Papa Leão XIV, na sua qualidade de Bispo de Roma, toma posse na Basílica de São João de Latrão, sede da Cátedra Roma e visita a Basílica de Santa Maria Maior. Mas antes de tudo, receberá uma homenagem da Câmara Municipal e da população de Roma.

Dulce Araújo - Vatican News

A tomada de Posse na Basílica de São João de Latrão, será precedida de uma homenagem do Presidente da Câmara Municipal de Roma, Roberto Gualtieri, e da própria Cidade de Roma ao Pontífice. Será na Praça do Aracoeli, nas proximidades do Capitólio, sede da Câmara Municipal.

Depois da cerimónia na Basílica de São João de Latrão, o Papa faz uma visita à Basílica de Santa Maria Maior, como fizera já no passado dia 20, à Basílica de São Paulo Fora de Muros. Estas Basílicas, juntamente com a Basílica de São Pedro, constituem as quatro basílicas papais, em Roma.

Recorde-se que na Basílica de Santa Maria Maior está o túmulo do Papa Francisco, ao lado do ícone de “Nossa Senhora Salus Popoli Romani” que ele tanto venerava.

Os três momentos das cerimónias desta tarde, serão transmitidos em direto com comentário em língua portuguesa, a cargo do Programa Português/África da Rádio Vaticano, a partir das 16 horas de Roma, nos seguintes canais youtube:

1 - Homenagem da Cidade de Roma ao Papa Leone XIV (das 16.00 às 16.30)

https://www.youtube.com/watch?v=stPgn7X-QrA

2 - Celebração Eucarística presidida pelo Papa Leão XIV (das 16.50 às 18.30)

https://www.youtube.com/watch?v=WhFfBPoXaHc

3 - Visita do Papa Leão XIV à Basílica de Santa Maria Maior (das 18.45 às 19.30)

https://www.youtube.com/watch?v=afcBTFt6wt8

A Cátedra Romana