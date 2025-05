Tanzânia. Associação Católica de Religiosas contra o tráfico de seres humanos

Num momento em que a Tanzânia enfrenta casos crescentes de tráfico de seres humanos, envolvendo particularmente mulheres e meninas, o governo tanzaniano apelou a uma resposta abrangente, uma resposta que inclua o envolvimento e a participação activa das Organizações Religiosas e das organizações da sociedade civil, especialmente a nível da base.

Sarah Pelagi – Cidade do Vaticano

Em resposta a estes desafios crescentes do tráfico de pessoas, a Associação Católica das Irmãs da Tanzânia (TCAS, sigla em inglês) assumiu um papel proactivo no combate ao tráfico de seres humanos através do programa Talitha Kum.

Alcance comunitário em dioceses vulneráveis

Talitha Kum é uma rede internacional de pessoas consagradas dedicadas ao combate ao tráfico de seres humanos. A sua missão centra-se na prevenção, proteção e reintegração social dos sobreviventes.

Desde 2021, muitas Religiosas, no âmbito do programa de combate ao tráfico de pessoas da Associação Católica das Irmãs Tanzanianas (TCAS) têm realizado campanhas de sensibilização em seis regiões (ou zonas) da Tanzânia. A Irmã Eugenia Mshana, representante do Programa Talitha Kum Tanzânia, partilhou com o Vatican News o seu foco principal na formação de comunidades através de paróquias, mesquitas, escolas e instituições de ensino superior, como universidades. A formação destina-se principalmente às regiões fronteiriças identificadas como vulneráveis. Algumas delas podem encontrar-se nas dioceses de Musoma, Iringa, Kahama, Dodoma, Mtwara, Dar es Salaam, Arusha, Kigoma, Tabora, Singida, Tanga, Moshi e Same.

Conquistas e impacto

Em relação às operações de resgate e ao apoio psicológico às vítimas, a Irmã Mshana enfatizou a importância de estabelecer mais casas seguras, a formação de clubes escolares e a criação de grupos de monitorização comunitária. Ela também destacou o valor da colaboração com o Ministério do Interior, que tem maior capacidade e alcance em toda a Tanzânia.

A Irmã Mshana fez também uma avaliação de como se saíram alguns dos projectos liderados por Religiosas no âmbito da Associação TCAS. Por exemplo, ela disse que sensibilizaram trazendo forte impacto em mais de 32.000 indivíduos nas seis zonas regionais da Tanzânia desde que começaram. Além disso, as Religiosas apoiaram e facilitaram o repatriamento de vítimas de países da Ásia e de outros países africanos.

Um marco significativo foi a observância do Dia Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos no dia 8 de fevereiro, Festa de Santa Bakhita, na Tanânia. Este dia está a crescer em importância a cada ano e serve para sensibilizar e defender as vítimas.

Outras atividades de envolvimento incluem colaborações inter-religiosas para iniciativas conjuntas e campanhas mediáticas destinadas a fortalecer as mensagens anti-tráfico.

Desafios e o caminho a seguir

Apesar de alguns sucessos, ainda existem desafios, incluindo dificuldades na implementação de atividades reais da campanha, tempo limitado para uma ampla divulgação e acompanhamento, bem como a falta de casas e abrigos dedicados para as vítimas resgatadas. A ausência de casas seguras especializadas dificulta o apoio e a proteção eficazes às vítimas.

No entanto, a Irmã Mshana está confiante de que os esforços das Religiosas na Tanzânia, através do programa Talitha Kum, fizeram progressos significativos na luta contra o tráfico de seres humanos. Com apoio contínuo, melhor coordenação e alocação de recursos, estas iniciativas podem ser expandidas e sustentadas, protegendo os vulneráveis ​​e restaurando a dignidade das vítimas.