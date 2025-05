Simpósio e Assembleia Geral da COMSAM serão realizados pela primeira vez na África do Sul

Numa recente entrevista concedida ao Vatican News, o Presidente da Conferência Regional dos Superiores Maiores da África Austral, Padre José Joaquim Luis Pedro, falou sobre a importância do Simpósio e da Assembleia Geral Anual (AGA) da Confederação das Conferências dos Superiores Maiores da África e Madagáscar (COMSAM), agendados para ocorrer na África do Sul de 23 a 30 de maio de 2025.

Sheila Pires – Joanesburgo, África do Sul

Esta será a primeira vez que o evento será realizado naquele país, refletindo o crescente espírito de unidade e colaboração entre as comunidades religiosas da região. A realização do encontro também coincide com o Mês de África, o que reforça ainda mais o seu simbolismo no fortalecimento da identidade africana e da solidariedade eclesial.

Sobre a COMSAM

Criada em 2005 pelo Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagáscar (SECAM), a COMSAM é uma confederação que reúne as Conferências dos Superiores Maiores de todo o continente africano. Atua como uma plataforma de cooperação entre os institutos religiosos e colabora estreitamente com o Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, no Vaticano. A sua missão é apoiar, fortalecer e dinamizar a vida consagrada em África.

Um encontro histórico em 2025

O Simpósio e a AGA de 2025 coincidem com a recente criação da Conferência Regional dos Superiores Maiores da África Austral, formalmente estabelecida em 2022. Segundo o Padre José Joaquim Luis Pedro, trata-se de um momento de esperança e de renovação eclesial. O Missionário Comboniano descreveu esta nova estrutura como "um nascimento promissor" para a vida consagrada na região.

O Simpósio acontecerá de 23 a 25 de maio, na St. Dominic’s Girls School, em Boksburg, Joanesburgo, com o tema: “Esperança, Sinodalidade e o Reforço da Vida Consagrada em África.” Os debates abordarão temas urgentes, como o desenvolvimento das congregações africanas, o papel da sinodalidade na Igreja e a proteção contra abusos.

O evento contará com a presença de figuras eclesiais de destaque, incluindo a Irmã Simona Brambilla, Prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, e o Cardeal Fridolin Ambongo, Presidente do SECAM.

Presenças de relevo

A presença da Irmã Brambilla reveste-se de particular significado, uma vez que ela é a primeira mulher a liderar este importante Dicastério do Vaticano. Em vez de uma intervenção protocolar, ela optará por acompanhar de perto os trabalhos do simpósio, dialogando diretamente com os participantes.

Convite às Comunidades Religiosas da África Austral

Durante a entrevista com o Vatican News, o Padre José Joaquim Luis Pedro aproveitou para lançar um convite fraterno a todos os membros de congregações religiosas da África Austral — incluindo Angola, Moçambique, Botsuana, África do Sul, Lesoto, Namíbia e eSwatini - para que participem deste momento de comunhão. Sublinhou que a COMSAM não é uma entidade distante ou burocrática, mas sim um organismo vivo, próximo e ao serviço da vida consagrada africana.

Oiça aqui a entrevista com P. Joaquim Pedro e partilhe

Uma Igreja Fundada na Esperança

Comentando a eleição recente do Papa Leão XIV, Padre José Joaquim Luis Pedro expressou o seu desejo de que o novo Pontífice continue a obra iniciada por Papa Francisco, especialmente no que diz respeito à promoção da paz, à renovação da identidade da Igreja e ao enraizamento na Palavra de Deus. Ele espera que esta nova etapa no pontificado contribua também para a valorização da missão da vida consagrada em África.

Para mais informações, incluindo atualizações diárias e detalhes sobre transmissões ao vivo, consulte as plataformas digitais da Conferência Episcopal Católica da África Austral (SACBC) ou o site oficial da COMSAM.

Assembleia Geral Anual da COMSAM, em Joanesburgo (África do Sul)