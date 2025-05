Sé Catedral da Beira acolhe a celebração do Jubileu dos Universitários

O evento teve lugar no sábado, 3 de maio, juntou dirigentes e estudantes de seis universidades existentes na cidade da Beira, nomeadamente, Universidade Católica de Moçambique, Universidade Licungo, Universidade Zambeze, Universidade Jean Piaget, Universidade Aberta ISCED e Universidade Alberto Chipande. Esta actividade insere-se na celebração do Ano Santo e dos 100 anos da Sé Catedral da Beira, incluindo a Páscoa Interuniversitária.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Após a peregrinação que partiu da Praça 3 de Fevereiro à Sé Catedral, os peregrinos atravessaram a Porta Santa, participaram da palestra que teve como tema “Peregrinos de Esperança”. Antes da palestra, a Secretária-Geral da UCM, Professora Luísa Marufo, disse nas notas de boas-vindas, que durante o Ano Jubilar as pessoas e as instituições são chamadas a desenvolver acções que permitam melhorar as relações dos seres humanos com Deus e a criação, e que os conhecimentos produzidos nas instituições do ensino superior devem ser sinais de esperança para o mundo.

A palestra teve como orador o Padre Marcos Mubango. Na ocasião explicou aos peregrinos que, o Ano Jubilar deve ser vivido através de peregrinações, indulgências e testemunho de fé. O palestrante também foi o presidente da celebração, onde concelebraram vários sacerdotes, dentre eles o Reitor da UCM, Padre Filipe Sungo, o Chanceler da Arquidiocese, Padre Bonifácio Conde. Na sua homilia, o Padre Mubango disse aos universitários que durante o Ano Jubilar, as pessoas são chamadas a cultivar o perdão.

Ainda segundo o presidente da missa, o Ano Santo de 2025 recorda-nos que somos caminhantes, sendo por isso necessário aproveitar este período para reflectir sobre a nossa história, num ano em que o país celebra os 50 anos da proclamação da independência. Aos estudantes, o Padre Mubango lembrou que muitos olham para a graduação ou o fim do curso como uma meta, por isso, alertou que esta é uma meta pequena, uma esperança muito pequena, e a verdadeira esperança está em Deus.

Os participantes do Jubileu dos Universitários e Páscoa Interuniversitária, fizeram um balanço positivo do evento, destacaram a importância do mesmo no intercâmbio académico.

Além da peregrinação, palestra e celebração eucarística, este evento foi marcado pela realização de olimpíadas académicas, e a Universidade Católica de Moçambique foi a vencedora.

