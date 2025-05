2025.05.07 Sé Catedral na Cidade Velha

Ruínas da Sé Catedral, na Cidade Velha receberam a festa de Santiago Menor, padroeiro da Diocese do mesmo nome.

Uma Eucaristia no dia 3 de Maio foi celebrada em honra do patrono da Diocese Santiago Menor e presidida pelo Padre José Eduardo Afonso, delegado do Bispo e Cardeal Dom Arlindo Furtado que se encontra em Roma para o conclave.

Nita Santos - Cabo Verde Concelebrada por todos os sacerdotes da ilha, participaram ainda os diáconos permanentes, e transitórios, religiosos, religiosas e o povo de Deus.

Na homilia o presidente versou a vida e obra do Apóstolo Santiago Menor bem como o legado que deixou á Igreja, refere o Padre José Eduardo Afonso. Oiça aqui Quanto à envolvência do povo de Deus na festa do padroeiro, a comunidade vai crescendo e no futuro o presbítero promete mais dinâmica. Ouve aqui e partilha A Diocese de Santiago de Cabo Verde foi criada em 31 de Janeiro de 1533, tem como patrono Santiago Menor cuja festa é celebrada no dia 3 de Maio. Cidade Velha na ilha de Santiago é berço da caboverdianidade, berço também da fé e Património Imaterial da humanidade

