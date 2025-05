Presidente de Angola felicita o Papa Leão XIV

Presidente de Angola e da União Africana, João Lourenço felicita novo Papa Leão XIV.

Anastácio Sasembele - Luanda

O Presidente da Republica de Angola e presidente em exercício da União Africana João Lourenço felicitou, esta quinta-feira 8/5, o novo Papa, Leão XIV, após ser eleito no segundo dia do conclave no Vaticano, em Roma.

“Alegra-nos imenso saber que a escolha que recaiu sobre Vossa Santidade, foi o resultado consensual de uma reflexão feita por proeminentes figuras da Igreja Católica, que reconheceram em Si todas as qualidades necessárias à condução dos crentes católicos do mundo, que esperam seguramente, que esta incontornável instituição religiosa, continue a ser uma referência do humanismo”, lê – se na nota.

“Acreditamos que a poderosa influência de Vossa Santidade contribuirá de forma significativa para a restituição da paz às situações conturbadas que se vivem em África, na Ásia, na Europa, no Médio Oriente, e noutros pontos do Globo, com a esperança de se restabelecer a concórdia e o entendimento entre os povos e as nações do nosso planeta”, acrescenta João Lourenço que faz votos a Sua Santidade que tenha um pontificado frutuoso, recheado de muitos êxitos, em que sobressaia os anseios por um mundo melhor e mais justo.

