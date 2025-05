Nigéria - Sete frades capuchinhos morreram num acidente de carro

Sete frades capuchinhos, membros da Custódia de São Francisco e Santa Clara da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, na Nigéria, morreram num acidente de viação a 3 de maio de 2025, enquanto viajavam do Estado de Enugu para o Estado de Cross River.

Vatican News

A morte foi confirmada pelo Custódio, Frei John-Kennedy Anyanwu, OFM Capuchinhos numa declaração oficial divulgada pelo Convento dos Capuchinhos em Enugu a 4 de maio.

Na viatura estavam treze frades. Partiram da comunidade de Ridgeway, no Estado de Enugu, com destino a Obudu, no Estado de Cross River, quando o veículo em que viajavam sofreu um acidente que deixou sete frades mortos, enquanto outros seis sofreram ferimentos diversos. Os frades feridos foram posteriormente transferidos para Enugu para tratamento médico.

Os sete capuchinhos falecidos são Somadina Ibe-Ojuludu, Chinedu Nwachukwu, Marcel Ezenwafor, o irmão Gerald Nwogueze, Kingsley Nwosu, Wilfred Aleke e Chukwudi Obueze - refere a agencia FIDES.