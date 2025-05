Nampula celebra 10 anos do Movimento Laudato Si com acções pelo cuidado da Terra

A Arquidiocese de Nampula, no norte de Moçambique, está a marcar o 10º aniversário da Encíclica Laudato Si, lançada em 2015 pelo Papa Francisco, com uma série de actividades voltadas para a conscientização da população sobre a urgência do cuidado da Casa Comum, "o planeta Terra".

Por: Cremildo Alexandre – Rádio Encontro

O Movimento Laudato Si, que tem crescido em influência na província, tem promovido encontros de reflexão, plantio de árvores, campanhas educativas e momentos de oração, sempre com foco na interligação de toda a criação, conforme enfatiza a Encíclica: “tudo está interligado”.

Durante o encontro de reflexão realizado no último domingo na Paróquia de São Pedro de Napipine, que contou com a presença de animadores do Movimento e representantes do governo local, o coordenador provincial do Laudato Si, Rafael Pedro, destacou que celebrar os 10 anos da Encíclica é mais do que uma comemoração.

Participantes no encontro organizado pela Arquidiocese de Nampula por ocasião dos 10 anos da Laudato Si

“O grande desafio está na mudança de mentalidade. Precisamos transformar a forma como nos relacionamos com a criação. Não estamos separados dela, somos parte dela. As plantas, os animais, as águas, os rios, as montanhas ... são nossos irmãos, pois partilhamos da mesma paternidade: o Criador.” disse Rafael Pedro.

O governo provincial de Nampula, representado pelo Secretário de Estado, Plácido Pereira, assumiu publicamente o compromisso de fortalecer a educação ambiental na região. Na ocasião, o dirigente participou simbolicamente do plantio de uma árvore no recinto da paróquia, reforçando o engajamento institucional com a causa ecológica.

Secretário de Estado em Nampula participa no plantio de uma árvore, uma das iniciativas do Movimento Laudato Si

“Devemos olhar para a Terra como a nossa Casa Comum. Quando não cuidamos dela, os efeitos são devastadores. As mudanças climáticas, os ciclones que assolaram Nampula nos últimos anos, intensificaram a pobreza. Precisamos agir com responsabilidade e urgência”, afirmou Plácido.

Plácido Pereira também chamou atenção para a responsabilidade das empresas, destacando a importância do cumprimento rigoroso das leis ambientais.

“Já existem leis e regulamentos ambientais. Toda empresa, ao ser implantada, é obrigada a realizar estudos de impacto ambiental e a cumprir rigorosamente as normas estabelecidas. O desenvolvimento não pode acontecer à custa da destruição do meio ambiente.” terminou.