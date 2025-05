Moçambique. Paróquia do Matacuane acolhe Ordenação presbiteral de Sérgio Vilanculo

Ordenação sacerdotal do Padre Sérgio Vilanculo (Beira, Moçambique)

Na manhã deste sábado, 17 de maio, a Paróquia São João Baptista na Arquidiocese da Beira (centro de Moçambique), acolheu a celebração eucarística da ordenação sacerdotal de Sérgio Vilanculo, missionário Comboniano.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A Missa foi presidida pelo Bispo Auxiliar da Beira, Dom António Constantino, e nela concelebraram vários padres, entre eles o Padre José Joaquim, provincial dos Combonianos em Moçambique.

Para Dom Constantino, o sacerdócio missionário de Sérgio Vilanculo, enaltece todos no coração de Jesus, pois nasceu dele e do coração da Igreja, incluindo a oração do povo de Deus.

o recém-ordenado sacerdote P. Sérgio Constantino

Ao então diácono, o presidente da celebração apelou a ser um homem de oração constante, com os olhos fixos no coração de Cristo, ser obediente, praticar a comunhão fraterna e sobretudo, ser incansável no anúncio da boa nova, tal como fez São Daniel Comboni.

Para a sua ordenação presbiteral, o neo-ordenado escolheu como lema: “Em tudo dai graças” (1 Ts 5,18a). Tendo como base esta citação bíblica, o Superior dos Combonianos, Padre José Joaquim falou sobre a importância da gratidão na vida, principalmente no ministério sacerdotal, pois um Padre grato é humilde, sincero, ao contrário será rabugento e amargurado.

Ordenação presbiteral do P. Sérgio Vilanculo, pelo Bispo Auxiliar da Beira, Dom António Constantino

Intervindo na ocasião, o recém-ordenado Padre, agradeceu a todos que o acompanharam, acrescentando que a ocasião era caracterizada por motivos para dar graças, no fim pediu oração para que a sua fé não desfaleça.

Religiosos, religiosas, familiares, amigos e fiéis da Paróquia de São João Baptista testemunharam este momento solene para os Combonianos e para a Igreja da Beira.

De referir que, o já Padre Sérgio Mário Vilanculo é natural da Beira e foi ordenado Diácono em outubro do ano passado.

