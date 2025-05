Floribert Bwana Chui Bin Kositi

Jovem congolês vai ser beatificado

Será beatificado no próximo dia 15 de Junho, às 17.30, na Basílica de São Paulo Fora de Muros, o Servo de Deus, Floribert Bwana Chui. A cerimónia vai ser presidida pelo Cardeal Marcello Semeraro, Prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos.

Vatican News A celebração contará com a participação de respresentantes da Diocese de Goma, na Reública Democrática do Congo (RDC), a começar pelo seu Bispo, Dom Willy Ngumbi, e da Igreja congolesa em geral. O próprio Cardeal de Kinshasa, Dom Fridolin Ambongo, virá a Roma para esse importante da Igreja em África e da Igreja Católica universal. Floribert, funcionário da alfândega na fronteira com Ruanda, recusou-se a permitir, em troca de dinheiro, a entrada em Goma, de carregamentos de géneros alimentícios avariados, que poriam em risco a vida dos pobres. Por isso, em julho de 2007, ele foi torturado e morto. Tinha apenas 26 anos de idade. O seu martírio foi reconhecido em novembro passado pelo Papa Francisco, abrindo caminho para a sua beatificação, por estar ligado à corrupção e ao culto ao dinheiro a todo custo, que polui o futuro e as esperanças da África. A sua resistência ao mal é um sinal de esperança e ressurreição para a atormentada região de Kivu, atravessada, há anos, por uma dolorosa guerra civil, que se agravou nos últimos meses, mas também para todos os jovens, que são, aliás, a maioria da população africana - escreve a comunidade de Santo Egídio, num comunicado, recordando que Floribert Bwana Chui frequentava, desde quando era estudante universitário, a escola de paz desta organização em Goma, na RDC.