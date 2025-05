Ir. Simona Brambilla - A Vida Consagrada em África é um tesouro

Termina neste dia 30 de maio, na África do Sul, um duplo evento relacionado com a vida consagrada no continente africano: o Simpósio da Conferência dos Superiores Maiores da África e Madagáscar (COMSAM) que teve lugar em Joanesburgo, de 23 a 25, e a sua Assembleia Geral Anual, em Pretória, de 26 a 30. A Irmã Simona Brambilla, Prefeita do Dicastério que se ocupa dos religiosos e religiosas, participou do Simpósio, tendo definido a vida religiosa em África um tesouro a ser partilhado.

Sheila Pires - Joanesburgo

Por ocasião da abertura da Assembleia Geral da Conferência dos Superiores Maiores da África e Madagascar (COMSAM-COSMAM), a Prefeita do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, Irmã Simona Brambilla, Missionária da Consolata, participou pela primeira vez de um encontro continental com superiores religiosos em solo sul-africano, trazendo uma mensagem de proximidade e esperança para os consagrados e consagradas do continente africano.

COMSAM, o organismo continental que reúne as lideranças da vida consagrada (religiosas e religiosos) foi criado para promover a comunhão, a formação e a colaboração entre os institutos de vida consagrada em África. O COMSAM atua como espaço de escuta, discernimento e articulação comum dos desafios e esperanças das comunidades religiosas africanas.

Momentos do Simpósio em Joanesburgo (Sheila Pires)

Em entrevista ao Vatican News, a Irmã Brambilla expressou profunda emoção ao chegar à África do Sul, um país onde ainda não havia estado, mas que a tocou profundamente:

“Sinto o coração vibrar com o espírito que circula aqui. A África é um continente com uma força espiritual extraordinária que precisa ser reconhecida e partilhada com o mundo”, afirmou com entusiasmo.

Ao refletir sobre o papel da vida consagrada em tempos de sinodalidade, a Irmã Brambilla foi enfática:

“Nossa força não está nos números, nem no poder ou na economia. Está na simplicidade do Evangelho, no caminhar com o povo, como Jesus fez”.

E reforçou:

“A vida consagrada é chamada a ser encarnação viva do espírito sinodal – escutando com humildade, aprendendo de todos, e promovendo vínculos verdadeiros de fraternidade e reconciliação”.

Após a Celebreção Eucarística, parte do Simpósio (Sheila Pires)

Durante a celebração de encerramento do simpósio, realizada na Paróquia Regina Mundi, em Soweto – símbolo histórico de resistência durante o apartheid – a religiosa afirmou sentir-se tocada pela “alegria sincera e envolvente” das celebrações africanas, destacando a “resiliência mansa” do povo local:

“Para ser manso, é preciso ser forte. É essa força do amor que a vida consagrada está chamada a testemunhar”.

Falando em nome do Dicastério que lidera, a Irmã Brambilla reiterou que o serviço da Santa Sé à vida religiosa não é algo distante, mas profundamente inserido na realidade concreta:

“Estamos aqui, com vocês. Caminhando juntos”.

Ao comentar sobre o novo Papa Leão XIV, recém-eleito, ela destacou sua humildade e proximidade:

“É uma pessoa de escuta profunda e respeito sincero. Agradeço a Deus por ter escolhido um pastor segundo o Seu coração”.

A presença de Irmã Simona Brambilla no COMSAM-COSMAM 2025 confirma o renovado compromisso do Vaticano para com o florescimento da vida consagrada no continente africano – num tempo em que a esperança, a sinodalidade e a missão comum são mais urgentes do que nunca.

Durante a sua visita à África do Sul, a Irmã Brambilla participou ativamente tanto do Simpósio quanto da Assembleia Geral do COMSAM (Conferência dos Superiores Maiores da África e Madagascar). Esses eventos reuniram líderes religiosos de diversas regiões africanas para discutir temas relevantes da vida consagrada no continente.

Participação atençã e ativa da Irmã Brambilla, no encontro de Joanesburgo (Sheila Pires)

Na terça-feira, 27 de maio, poucas horas antes de seu retorno à Itália, a Irmã Brambilla, acompanhada pelo Padre Aitor Jiménez e pela Sra. Daniela Leggio, realizou visitas institucionais significativas.

Eles estiveram na sede da Conferência dos Bispos Católicos da África Austral (SACBC), localizada na Khanya House, em Pretória, onde puderam conhecer de perto os projetos pastorais e sociais desenvolvidos pela conferência. Além disso, visitaram a Nunciatura Apostólica em Pretória, fortalecendo os laços entre as congregações religiosas e a representação diplomática da Santa Sé na região.

Essas visitas destacam o compromisso da Irmã Brambilla com a missão da vida consagrada e sua dedicação em promover a colaboração entre diferentes instituições da Igreja na África.

Recorde-se que o tema do Simpósio foi "Esperança, Sinodalidade e Empoderamento da Vida Consagrada em África".

