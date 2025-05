Guiné-Bissau. Fiéis aguardam um Papa comprometido com marginalizados

À medida que a Igreja Católica se prepara para a eleição de um novo Papa, com o início do conclave há instantes, cristãos católicos da Guiné-Bissau expressam suas expectativas e esperanças em relação ao futuro da liderança da Igreja.

Por Casimiro Jorge Cajucam – Rádio Sol Mansi, Bissau

Fiéis ouvidos pela Rádio Vaticano a partir de Bissau manifestaram o desejo de ver um Papa que traga renovação à Igreja — alguém próximo dos pobres, defensor dos marginalizados e promotor de uma fé viva, encarnada no dia a dia dos mais vulneráveis.

“Queremos um Papa que continue a missão de Francisco, que não tenha medo de tocar as feridas do mundo e de denunciar as injustiças sociais”, afirmam.

Outros destacaram a necessidade de um líder que inspire confiança, diálogo e unidade num mundo fragmentado.

“O novo Papa deve ser um homem de coragem profética, capaz de lutar por um mundo mais justo, onde a dignidade humana seja respeitada”.

Com o conclave em curso, cresce entre os católicos guineenses a oração e a esperança de que o Espírito Santo conduza a Igreja à escolha de um pastor segundo o coração de Deus: sensível, reformador e próximo do povo.

