Gratidão ao Papa Francisco - Irmã Rosa Delgado Rocha, Orionita

Faz hoje, 21 de maio de 2025, um mês que faleceu o Papa Francisco. No dia 8, pouco antes da eleição de Leão XIV à Sé de Pedro, a Irmã Rosa Rocha, Orionita, recordava, com apreço e gratidão, o legado do Pontífice argentino. Resta agroa pôr em prática este legado, afirmava a religiosa cabo-verdiana.

Enquanto se aguardava o resultado do Conclave, que elegeu no dia 8, o Papa Leão XIV à Sé de Pedro, a Rádio Vaticano realizou longas emissões diretas, sobre o significado do momento que se estava a viver e sobre o Pontífice que acabava de partir para a Casa do Pai.

E, precisamente numa dessas emissões, no dia 8, pouco antes da fumaça branca, a Irmã Rosa Rocha, Conselheira Geral da Congregação das Orionitas, realçou, em entrevista, a forma como viveu o pontificado do Papa Francisco; o esforço que fez por promover a mulher na Igreja; as recordações que tem do Ano da Vida Consagrada proclamada por Bergoglio em 2015; os sentimentos especiais que advertia por Cabo Verde ter um Cardeal no Conclave e, por fim, as suas expetivas em relação ao sucessor de Pedro que estava em eleição.

