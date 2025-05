Grande a expetativa em Angola pela eleição do novo Papa

Fiéis angolanos rezam pelo Conclave

Em Angola é grande a expetativa entre os fiéis com o arranque do Conclave para eleição do novo Papa. Vigílias de oração em várias comunidades marcam este importante momento histórico para Igreja.

Antastácio Sasembele - Luanda O Conclave para a eleição do novo Papa começou, fiéis em Angola em orações permanentes para que Deus conceda um Sumo Pontífice que consiga conduzir a igreja a luz do Evangelho de Cristo, do Magistério e da Tradição da Santa Igreja, pilares da revelação Divina. Na arquidiocese de Luanda fiéis da paróquia de São Paulo ouvidos pela nossa reportagem afirmam que a nacionalidade do futuro Papa não interessa, o mais importante é que o novo sucessor de Pedro sirva os desígnios do Senhor neste mundo de inúmeros desafios. "O Espírito Santo esteve, esta e estará sempre com a sua igreja, é tarefa dos fiéis, neste momento evocar os dons do espirito santo para que os 133 Cardeais responsáveis por escolher o futuro Papa, no Conclave que teve início nesta quarta-feira 7/5 façam aquilo que Deus quer para o mundo e para a sua igreja", realça o Padre Bernardo Bongo, antigo superior dos missionários espiritanos em Angola. Oiça Orações pelo Conclave

