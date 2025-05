Gana vai acolher a Terceira Assembleia da Juventude sobre Laudato sì

Para comemorar o 10º aniversário da Laudato sì, a Rede Católica de Jovens para a Sustentabilidade Ambiental em África (CYNESA, sigla em inglês) vai acolher a Terceira Assembleia da Juventude sobre a Laudato sì em Acra, Gana, de 30 de maio a 1 de junho de 2025.

Gabriel Asempa Antwi – Acra, Gana

Tendo como tema “Uma Década de Laudato sì: Caminhando Juntos na Esperança pela Nossa Casa Comum”, o encontro reunirá jovens de toda a África para refletir, mobilizar e renovar o seu compromisso com a justiça ambiental e a conversão ecológica.

A campanha da Quaresma Verde

O evento vai coincidir com o Ano Jubilar da Esperança e as comemorações decenais da encíclica histórica do Papa Francisco, Laudato sì, e do Acordo de Paris — um ponto de viragem global na luta contra as alterações climáticas.

Espera-se que mais de 100 jovens participantes de diferentes religiões se envolvam em diálogos, advocacia e programação orientada para ações, visando enfrentar os desafios ambientais e sociais urgentes do nosso tempo.

Francisca Dommetieru Ziniel, coordenadora regional da CYNESA para a África Ocidental, disse ao Vatican News que o Gana conquistou o seu lugar como anfitriã da Assembleia deste ano.

“Gana tem estado na vanguarda da defesa do ambiente, especialmente através de campanhas lideradas por jovens contra a mineração ilegal, conhecida localmente como Galamsey, e através da nossa campanha anual Quaresma Verde, que promove uma vida sustentável”, disse Francisca.

“Esta Assembleia oferece uma oportunidade para ampliar estes esforços e posicionar os jovens como líderes na luta pela justiça ecológica”, acrescentou.

Jovens do Gana limpando o meio ambiente

Caminhando Juntos na Marcha da Esperança

O programa de três dias incluirá sessões reflexivas sobre a crise climática utilizando o método Ver-Julgar-Agir, painéis de discussão sobre os impactos do Acordo de Paris e uma marcha anti-Galamsey subordinada ao tema “Caminhar Juntos na Esperança”. O evento culminará com a elaboração de um documento sobre a Posição da Juventude de Fé — uma declaração sobre o estado da ação ambiental dez anos após a Laudato sì e o Acordo de Paris.

Desde a sua publicação em 2015, a Laudato sì tem sido um documento fundamental para a missão da CYNESA, inspirando o seu trabalho de formação, advocacia e ação local. Com a Assembleia em Acra, a rede baseia-se em encontros bem sucedidos realizados anteriormente em Arusha e Nairobi, que envolveram colectivamente centenas de jovens na educação ecológica e na mobilização comunitária.