Gana: A formação nos Seminários é fundamental para a renovação da Igreja no Gana

Num momento de mudanças demográficas significativas no cenário religioso do Gana, o bispo da Diocese de Sunyani e presidente da Conferência Episcopal Católica do Gana, Dom Matthew Kwasi Gyamfi, enfatizou a necessidade de um espírito missionário renovado na Igreja Católica, que começa pela formação de futuros padres no Seminário.

Gabriel Asempa Antwi - Acra Ao pregar na celebração do Dia dos Benfeitores de 2025 no Seminário Católico de São Paulo em Accra, o Bispo Gyamfi identificou um preocupante declínio na população católica no Gana e pediu aos seminaristas, formadores e benfeitores que liderassem um novo impulso evangelizador enraizado no zelo pastoral e na renovação espiritual. Número decrescente de católicos "Precisamos criar um novo grupo de padres que farão coisas novas", declarou ele, enfatizando que a Igreja Católica no Gana precisa de uma transformação que começa com aqueles que se preparam para o sacerdócio. "Para renovar a Igreja, meus caros seminaristas, [façam-no] com uma evangelização apaixonada, para que vocês invertam o ritmo negativo de crescimento numérico da Igreja." Referindo-se a dados recentes do censo, o Bispo de Sunyani descreveu a tendência preocupante: "No censo de 2000, os católicos representavam 16,4% da população Ganesa. Em 2010, éramos 13,3%. No censo de 2020, esse número era de 10,1%." Ele descreveu o declínio como uma ameaça "existencial" à missão da Igreja, acrescentando: "Não devemos ser complacentes e achar que está tudo bem. Nem tudo está bem." Bispo Matthew Kwasi Gyamfic - Missa para os benfeitores Reacender a missão evangélica da Igreja A homilia do Bispo Gyamfi foi inspirada por uma pergunta de um seminarista que perguntou qual era o principal desafio da Igreja Católica no Gana hoje. Para o prelado, a resposta está em reacender a missão evangélica da Igreja. "Como os convertidos estão a diminuir e não se está a fazer mais convertidos como os Apóstolos faziam ... não podemos mais sentir-nos confortáveis", disse o prelado. Com base nas leituras do dia, o Bispo pediu à comunidade do Seminário para procurar inspiração na Igreja primitiva. "Vejam como os Apóstolos fizeram isso … Em poucos anos, Paulo e Barnabé … fizeram um número considerável de discípulos. Aumento nas conversões, não diminuição." Abordando a natureza do ministério sacerdotal, o Bispo Gyamfi enfatizou que a ordenação deve ser acompanhada de um serviço missionário ativo. "O sacerdócio não é apenas um título ou uma mercadoria. É uma atividade. Quanto mais exercem como padre, mais merecem o nome", concluiu.

