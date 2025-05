“A eleição do novo Papa reacende a esperança” – dizem os Bispos de Moçambique

O “Habemus Papam” ouviu-se, a Igreja Católica e o mundo receberam na noite desta quinta-feira (08/05), o anúncio da grande alegria, mas antes houve a fumaça branca que saiu da chaminé da Capela Sistina, era a decisão consensual da escolha do novo Papa, o Cardeal Prevost, agora Leão XIV.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Reagindo à eleição do novo Papa, a Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) através de um Comunicado, saudou a decisão do Colégio dos Cardeais. Os Bispos exultaram de alegria pela eleição do Sucessor de Pedro. No documento assinado pelo seu Presidente, Dom Inácio Saúre, e divulgado na noite de quinta-feira, a CEM diz que, une-se aos moçambicanos e à Igreja Católica de todo mundo para rezar pelo Sumo Pontífice, invocando sobre ele os dons do Espírito Santo, prometem fidelidade, comunhão e obediência.

“Exortamos todos os fiéis católicos, homens e mulheres de boa vontade, a acolher com alegria este novo tempo na vida da Igreja”, lê-se ainda no comunicado.

O Episcopado moçambicano considera que a eleição do novo Papa reacende nos corações a esperança, num contexto social com desafios pastorais, sociais e espirituais. Por isso, é necessário que de forma conjunta se renove o compromisso com a paz, justiça e a fraternidade.

Ainda em torno da eleição do novo Sucessor de Pedro, a nossa equipe conversou com alguns sacerdotes. Para o Padre José Rito, da Diocese de Lichinga, Leão XIV inspira paz e esperança.

Na Beira, o Padre Bonifácio Conde espera que o novo Papa seja uma pessoa que ama Cristo.

Ainda na Arquidiocese da Beira, o Padre Meque Augusto reconhece uma das qualidades do Romano Pontífice, um Papa que procura ser irmão entre os irmãos, sendo símbolo de unidade num mundo polarizado.

Tocado pela simplicidade do Papa Francisco, o Padre Manuel Maia da Diocese de Nacala fala da continuidade da comunhão na Igreja como um dos desafios do novo Sucessor de Pedro, Leão XIV.

Importa referir que, após ser eleito no final da tarde de quinta-feira, o Papa Leão XIV presidiu na manhã seguinte, 9 de maio uma celebração eucarística com todos os membros do Colégio Cardinalício.

