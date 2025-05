Conferência Episcopal de Moçambique lança a "Semana Laudato Si"

Através da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e o Departamento social, a Igreja Católica em Moçambique lançou esta quinta-feira, 22 de maio, a primeira Semana “Laudato Si", Encíclica do Papa Francisco, sobre o cuidado da Casa Comum, publicada em 2015.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A cerimónia do lançamento foi orientada por Dom António Juliasse Ferreira Sandramo, Bispo de Pemba e Referente da Comissão de Justiça e Paz na Conferência Episcopal de Moçambique (CEM).

Após 10 anos da sua publicação, a Igreja Católica entende que a consciência sobre os problemas globais e locais ligados ao meio ambiente não estão amplamente percebidos, algo que coloca em causa o compromisso com a preservação da Casa Comum, associado ainda à fraca divulgação do documento, por isso a necessidade no alargamento da sua divulgação, referiu Dom Juliasse, durante o lançamento.

Com o tema: “Esperança para a Terra e Esperança para Humanidade”, a primeira Semana Laudato Si em Moçambique irá decorrer entre os dias 24 de maio à 01 de junho do ano em curso. Um período que será caracterizado por reflexões sobre temas inspirados no documento, incluindo actividades concretas, como o plantio de árvores, campanhas de limpeza, feiras, entre outras.

À semelhança da Semana Nacional de Fé e Compromisso Social, os Bispos propõem aos católicos de todo País e pessoas de boa vontade a viverem e celebrarem a Semana Laudato Si envolvendo-se nas várias actividades propostas.

