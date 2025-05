Capuchinhos: União das Províncias para breve

A provincia da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos de Piemonte-Itália de que Cabo Verde faz parte poderá em maio de 2026 se unir às provincias de Milão e Génova, uma vez que na Europa decresce o número dos Capuchinhos.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

A situação poderá levar a Ordem a projectar a chamada união das províncias, avança para a Rádio Maria o Custódio dos Capuchinhos em Cabo Verde, Frei Gilson Frede de Pina, numa altura em que o Provincial de Piemonte-Itália, Frei Roberto Racagni efectua uma visita canónica ao arquipélago.

Ouve aqui

O provincial se encontra por estes dias no país com o objectivo de animar os Frades que vivem e trabalham no arquipélago, in locco ficar por dentro do aspecto jurídico-económico, vertentes que se complementam nesta visita canónica.

Acompanhado do Frei Gilson Frede visitam todas as fraternidades nas ilhas de Brava, Fogo, Santiago, São Nicolau, São Vicente e Santo Antão, para depois rumarem aos Estados Unidos, uma terra que acolhe uma expressiva comunidade Cabo-verdiana e e São Tomé e Principe onde se encontram Irmãos Capuchinhos em missão.

Ouve aqui

Na Agenda dos Capuchinhos em Cabo Verde de 11 a 18 de maio está assinalada a “I Semana de Vocação Capuchinha”, bem como a ordenação presbiteral de um jovem Timorense, Aventino Gusmão, marcada para o dia 25, na ilha do Fogo onde ele se encontra, confirma o Frei Gilson Frede.



Ouve aqui e partilha

O Custódio irá também à Italia para visitar os jovens estudantes caboverdianos e dos formadores receber indicações do andamento dos estudos.

Para Julho, profissão perpétua em Cabo Verde de mais dois jovens Capuchinhos.

Os Filhos de São Francisco chegaram à Cabo Verde desde 1947 a pedido do então Bispo de Santiago, Dom Faustino Moreira dos Santos.