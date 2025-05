Cabo Verde: Diocese de Santiago reage à eleição de Leão XIV

Com muita alegria que a Igreja Diocesana e todo o povo católico de Cabo Verde recebeu a notícia do novo Papa Leão XIV.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde

Palavras do Padre José Eduardo Afonso aos microfones da Rádio Maria.

Oiça

A paz, uma das primeiras palavras pronunciadas pelo novo Pontífice, um olhar do entrevistado que também fala da escolha do nome.

Oiça

Palavras do Padre José Eduardo Afonso, Reitor da Escola Universitária Católica de Cabo Verde, reagindo à eleição do novo Papa numa altura em que o Bispo de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado se encontra no Vaticano, onde parcicipou no funeral do Papa Francisco e no conclave que elegeu Leão XIV, esta quinta Feira 8 de Maio.