Cabo Verde - Jubileu das Crianças e Adolescentes

Cabo Verde: 15 mil crianças e adolescentes participam no Jubileu

A celebração acontece no dia 1º de Junho. Abrange todas as paróquias e vigararias da Diocese de Santiago. Enquadra-se no Decénio das Comemorações do Jubileus dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago (1533) e 30 da de Mindelo (2003).

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde Confirma o Padre José Eduardo Afonso, Vigário Foráneo de Santiago Sul e Maio. Oiça Na Diocese de Santiago o Ano Pastoral iniciou tendo como foco principal, as crianças. Oiça A ideia é segundo o coordenador seguir as propostas do Vaticano, tocar o coração e a alma de todos os crentes em particular e de todos aqueles que procuram Deus de coração sincero. Oiça Antecede a celebração um conjunto de actividades com várias temáticas a serem debatidas e partilhadas nos dias 17 e 18 de maio. "As crianças na história da salvação - modelo de santidade", "As crianças e a Liturgia", "Teologia do cuidado no ambiente eclesial", "A arte de comunicar a fé às crianças", serão os temas a serem partilhados e no fim a grande celebração da Eucaristia. O fórum de dois dias terá lugar no salão paroquial de São Filipe Apóstolo, na ilha de Santiago.