Bispo de Mindelo eleito 2º Vice-Presidente da RECOWA- CERAO

O Bispo de Mindelo participou na V Assembleia Plenária da Reunião das Conferências Episcopais Reunidas da África Ocidental (RECOWA- CERAO) que aconteceu de 5 a 12 de maio no Grande Teatro de Dakar- Senegal.

Neste encontro em que participaram mais de 130 bispos e cardeais católicos de toda a África Ocidental, Dom Ildo Fortes foi eleito 2º Vice-Presidente da RECOWA- CERAO. Nesta reunião também participou o Presidente da República do Senegal, o Núncio Apostólico entre outras entidades.

De regresso ao país o prelado de Mindelo falou do encontro e da eleição do novo corpo directivo.

Muitos temas foram debatidos durante a Assembleia. Um tempo de partilha muito forte, considera Dom Ildo, ele que esteve em representação das duas Dioceses de Cabo Verde.

A V Assembleia Plenária da Reunião das Conferências Episcopais da África Ocidental (RECOWA- CERAO) aconteceu sob o tema "Para uma Igreja Sinodal e Autónoma ao Serviço da Justiça e da Paz na África Ocidental".

Dom Ildo Fortes já se encontra na ilha do Sal, onde Sábado 17 de maio, ministrou o sacramento da Confirmação a mais de uma centena de jovens e adultos das paróquias da ilha: Nossa Senhora das Dores com sede na cidade de Santa Maria e Santo António nos Espargos, numa grande festa do Espírito e da Igreja.

Durante a homilia, o bispo fez um pedido aos crismados: “acreditem em Cristo Vivo e na Força do Espírito, amem a Igreja como Mãe e sejam testemunhas da Esperança e do Amor no mundo”.