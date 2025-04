Missa Novendiais pela alma do Papa Francisco (Vatican Media)

Transmissão direta das Missas Novendiais pelo Papa Francisco

Veja os links para seguir as Missas Novendiais em sufrágio do Papa Francisco com comentário em lingua portuguesa.

As Missas Novendiais nos dias 30 de abril, 1 e 2 de maio 2025, a partir das 16.55 horas de Roma (UTC+2) em sufrágio do Papa Francisco, no Altar da Confissão, na Basilica de São Pedro, podem ser acompanhadas nos seguintes links, com comentário a cargo do Programa Português /África da Rádio Vaticano. 30 de abril: https://www.youtube.com/live/Petm4mDMam8 1 de maio: https://www.youtube.com/live/Fs2OeCG_QqE 2 de maio: https://www.youtube.com/live/MAH2sqoSRXE

