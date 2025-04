Sudão - Mais de 15 milhões de crianças precisam de ajuda

Refugiados sudaneses no Chade (AFP or licensors)

O Sudão enfrenta atualmente a maior crise humanitária do mundo perante a indiferença internacional. As violações graves contra as crianças aumentaram em 1000% em dois anos. A fome alastra-se, as taxas de vacinação diminuem e 90% das crianças não vão à escola. E 15 milhões de pessoas estão deslocadas dentro do país. Mais de metade dos deslocados são crianças e, quase um em cada três tem menos de cinco anos de idade.

Vatican News

À medida que o conflito no Sudão entra no seu terceiro ano, o número de crianças que precisam de assistência humanitária duplicou, passando de 7,8 milhões no início de 2023 para os mais de 15 milhões atuais.

Sem uma ação urgente, a terrível crise humanitária do Sudão pode transformar-se numa catástrofe ainda maior. A violência contra as crianças, a fome e as doenças aumentam. A deslocação continua a perturbar vidas, o acesso humanitário às famílias e o financiamento estão a diminuir. A estação chuvosa de maio a outubro – a altura que frequentemente causa inundações devastadoras e aumenta a desnutrição e as doenças – aproxima-se.

“Dois anos de violência e deslocação destruíram a vida de milhões de crianças em todo o Sudão. As necessidades continuam a superar o financiamento humanitário”, disse Catherine Russell, Diretora Executiva da UNICEF. “Com a chegada da estação chuvosa, será mais difícil ajudar crianças que já sofrem de desnutrição e doenças. Peço à comunidade internacional que aproveite esta oportunidade crucial de ação e se posicione em prol das crianças do Sudão.”

Diversos fatores agravam a situação

A situação é agravada por uma combinação mortal de fatores interligados:

O número de violações graves contra crianças aumentou 1000% em dois anos. Embora anteriormente tais violações se limitassem a regiões como Darfur, o Nilo Azul e o Kordofan do Sul, os conflitos que decorrem no país levaram a relatos de violações graves em mais de metade dos 18 Estados do Sudão. As violações graves mais comuns relatadas, incluem assassinatos e mutilações, sequestros de crianças e ataques a escolas e hospitais. Darfur, Cartum, Aljazeera e Kordofan do Sul relataram o maior número de violações graves nos últimos dois anos.

A fome já atingiu pelo menos cinco locais. Mais cinco áreas estão à beira da fome e outras 17 estão em risco. À medida que a estação chuvosa se aproxima, é preocupante que sete desses locais também sejam vulneráveis ​​a inundações: seis em Darfur e um em Kordofan do Norte. Entre 2022 e 2024, aproximadamente 60% dos internamentos anuais por desnutrição aguda grave (DGA) ocorreram durante a estação chuvosa. Se essa tendência continuar, cerca de 462.000 crianças poderão sofrer de desnutrição aguda grave entre maio e outubro deste ano. Prevê-se um aumento de epidemias. Só em 2024, foram assinalados 49 mil casos de cólera e mais de 11 mil casos de dengue, 60% dos quais afetaram mães e crianças. A situação do acesso a ajudas humanitárias para crianças está a piorar devido à intensidade do conflito e às restrições e impedimentos burocráticos impostos pelas autoridades governamentais ou de outros grupos armados. Em 2024, mais de 60% das entregas de ajuda da UNICEF foram atrasadas devido à insegurança, embora nenhuma missão tenha sido cancelada, esses atrasos dificultaram o acesso às crianças com necessidades urgentes.

Necessidade de mais fundos

Os fundos para serviços que salvam vidas são escassos, correndo o risco da paralisação de programas essenciais de saúde, nutrição, educação e proteção de crianças e famílias. A UNICEF apela por um bilhão de dólares para a sua resposta no Sudão em 2025. Até ao momento só dispões de 266,6 milhões de dólares para esta resposta.

“O Sudão é atualmente a maior crise humanitária do mundo, mas não recebe a atenção do mundo”, disse Russell. “Não podemos abandonar as crianças do Sudão. Temos a experiência e a determinação para ampliar o nosso apoio, mas precisamos de acesso e financiamento sustentável. Acima de tudo, as crianças do Sudão precisam que este conflito terrível acabe.”