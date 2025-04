Sudão do Sul: Diocese de Torit perturbada com ataque a Paróquia

A Diocese Católica de Torit descreveu o ataque à sua paróquia de "Nossa Senhora da Assunção" em Loa, região de Magwi, como preocupante e como algo que cria um clima de medo e ansiedade. O ataque por homens armados resultou na morte de uma pessoa e ferimento de uma outra. O ataque ocorreu no contexto da elevada tensão política que se vive no Sudão do Sul.

Paul Samasumo – Vatican News

Numa declaração enviada à comunicação social e a que a Vatican News teve acesso a 3 de abril de 2025, o Bispo da Diocese de Torit, Dom Emmanuel Bernardino Lowi Napeta, pediu uma "investigação imparcial sobre o ocorrido".

Um clima de medo e ansiedade

A Diocese Católica de Torit, afirma o Bispo, olha para esse ataque com profunda preocupação, pois os seus autores são membros de uma unidade local das Forças de Defesa do Povo do Sudão do Sul (SSPDF). O prelado afirma ainda que os agressores levaram consigo o corpo do falecido. A Diocese pede às autoridades do Sudão do Sul para ajudarem a recuperar os restos mortais da pessoa falecida. A Diocese pede igualmente uma investigação imparcial sobre o caso. Não houve informações sobre a condição da pessoa ferida e, até agora, o governo não se pronunciou sobre o assunto. O motivo do ataque à paróquia permanece, portanto, desconhecido.

Compromisso com a Justiça e a Paz

O Bispo Napeta sublinhou, no entanto, que a Diocese de Torit está comprometida com a paz e a justiça para todos e continuará a priorizar o seu serviço à humanidade e o fim de todas as formas de violência.

"O compromisso da Diocese Católica de Torit em promover a justiça e a coexistência pacífica está bem estabelecido e é conhecido por toda a liderança do Governo do Sudão do Sul", disse o Bispo Napeta.

O acordo de 2018 sobre a partilha do poder entre o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e Riek Machar, o primeiro vice-presidente, pôs termo a uma terrível guerra civil de cinco anos.

A Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS) apelou recentemente aos líderes do Sudão do Sul à contenção após a prisão domiciliar do primeiro vice-presidente, Riek Machar, pelas forças do governo. Numa declaração, a UNMISS afirma que o Sudão do Sul está à beira de um retorno à guerra civil em larga escala, à medida que a violência aumenta e as tensões políticas se aprofundam. Também há temores de que o Sudão do Sul possa ser arrastado para a guerra civil sudanesa.

Apelos do Papa - Amados sul-sudaneses

O Papa Francisco fez vários apelos pela paz ao longo dos anos e viajou mesmo para o Sudão do Sul de 3 e 5 de fevereiro de 2023 para ajudar a consolidar o processo de paz.

Na semana passada, por ocasião do Ângelus, Francisco voltou a apelar à paz no Sudão do Sul.

“Renovo o meu apelo sincero a todos os líderes para que façam o máximo no sentido de diminuir a tensão no país. É preciso pôr de lado as diferenças e, com coragem e responsabilidade, sentar-se à mesa e empenhar-se num diálogo construtivo. Somente desta forma será possível aliviar o sofrimento do amado povo sul-sudanês e construir um futuro de paz e estabilidade”, afirmou o Santo Padre.

Os apelos do Pontífice pela paz se estenderam, nos últimos dois anos, ao vizinho do Sudão do Sul — o Sudão — onde uma terrível guerra civil tem resultado numa das piores crises humanitárias do mundo atualmente em curso.