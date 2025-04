Semana Santa em Angola

Arrancou a Semana Santa no mundo católico, em Angola, no domingo 13/04, as ruas coloriram de ramos simbolizando a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém.

Anastácio Sasembele - Luanda

O mundo católico já vive a Semana Santa, momento central do ano litúrgico, que recorda os dias da prisão, julgamento e execução de Jesus, culminando com a Páscoa, celebração da ressurreição de Cristo.

Em Angola milhares de pessoas participaram da celebração do domingo de Ramos, em diferentes comunidades com as mensagens a incidirem – se no perdão, reconciliação e na preocupação com o sofrimento de centenas de de famílias pessoas atingidas pela fome e pobreza.

Domingos de Ramos em Luanda

Fiéis angolanos participam da cerimónia do Domingo de Ramos

O Bispo auxiliar de Luanda, Dom Fernando Francisco, na missa a que presidiu na capela do Seminário Maior do Sagrado Coração de Jesus, em Luanda realçou que o relato da paixão e morte de Jesus é uma história de uma violência inaudita perpetrada contra um homem que nada fez para merecer a condenação.

Dom Francisco Fernando celebra a missa do Domingo de Ramos (Anastácio Sasembele)

O Prelado disse igualmente que a morte de Jesus é a consequência lógica do anúncio do reino, tendo convidado os cristãos a estarem sintonizados ao acontecimento último que constitui o quadro da Salvação.

O perdão e a reconciliação marcam a vida de muitos fiéis nesta “Semana Maior do cristianismo”. Os fiéis entrevistados pela correspondência da Vatican News em Luanda foram unânimes em afirmar que a atitude dos cristãos para com seus adversários deverá ser a do perdão.

“O verdadeiro seguidor de cristo não tem inimigo, aliás, o inimigo, aquele que deverá ser destruído, esmagado é o demônio. Os demais, os que fazem mal são vistos como adversários que deverão ser trabalhados para que se libertem do mal e se salvem”.

