Retoma lentamente a vida em Cartum após os anos de guerra

A vida na capital sudanesa - reconquistada no passado dia 26 de março pelo exército regular (Sudan Armed Forces - SAF) está lentamente a voltar à normalidade. A cidade estava sob o controlo das milícias da Rapid Support Forces - RSF.

Vatican News

No dia 4 de abril, pela primeira vez depois do início da guerra no Sudão, segundo a agência FIDES, os cidadãos puderam atravessar a ponte Omdurman que leva a Cartum. Omdurman é uma cidade satélite de Cartum que, com o início da guerra a 15 de abril de 2023, fora conquistada pela RSF, a qual pôs sob o seu controlo vastas áreas da capital sudanesa, inclusive o Palácio presidencial.

Depois de ter tomado a cidade, o governo, expressão da SAF, está a procurar reconduzir a uma vida normal a área de Cartum que compreende também Omdurman e Bahri.

A 2 de abril, na sua primeira reunião junto da sede central da capital do país após o desencadear da guerra, o Estado de Cartum anunciou um conjunto de medidas urgentes, entre as quais a resolução dos problemas de fornecimento da água e eletricidade, a gestão dos hospitais, o fornecimento de ajudas alimentares urgentes e o melhoramento das condições ambientais.

Ao retirar-se da área do Estado de Cartum - refere a FIDES - a RSF terá cometido crimes contra a população civil. Segundo as autoridades locais citadas pela FIDES, pelo menos 89 pessoas terão sido mortas a 27 de março pela RSF nalgumas aldeias a norte de Omdurman.

O comandante Abdel Rahim Hamdan Daglo, da RSF, ameaçou, através dum vídeo, invadir dois Estados do norte, manifestando assim a intenção de continuar a guerra, não obstante as recentes derrotas.