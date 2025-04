Papa Francisco (Vatican Media)

Paz e conforto aos povos africanos

O Papa Francisco voltou hoje à casa do Pai. Recordamo-lo aqui com o seu último pronunciamento sobre a África, no Domingo de Páscoa, na mensagem Urbi et Orbi, lida por Dom Diego Ravelli, Mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, na sua presença, da varanda central do Palácio Apostólico.

Vatican News "Que Cristo ressuscitado, nossa esperança, conceda paz e conforto aos povos africanos vítimas de violência e conflitos, especialmente na República Democrática do Congo, no Sudão e no Sudão do Sul, e apoie todos quantos sofrem devido às tensões no Sahel, no Corno de África e na Região dos Grandes Lagos, tal como os cristãos que em muitos lugares não podem professar livremente a fé." Momentos de encontro do Papa Francisco com a África (Vatican Media) Papa Francisco e a África (ANSA) Papa Francisco e a África Papa Francisco e a África (ANSA)