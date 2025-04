Daniel Chapo, Presidente da República de Moçambique

Moçambique. Presidente Daniel Chapo descreve Papa Francisco como um pastor para todos

Desde o anúncio da morte do Papa Francisco, nesta segunda-feira, 21 de abril, vários líderes mundiais têm manifestado solidariedade com a Igreja Católica. Em Moçambique, o Chefe do Estado moçambicano, Daniel Chapo, manifestou na noite de ontem o seu sentimento de pesar pela Páscoa do Sumo Pontífice.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique Para Daniel Chapo, o Papa deixa um legado de amor, compaixão e serviço que transcende fronteiras. Um pastor para todos, sublinha o Presidente da República, ao descrever Francisco, acrescentando que a sua voz foi um verdadeiro clamor por justiça, inspirou a criação de pontes entre culturas e religiões. No final do seu discurso, Chapo relembrou a visita apostólica do Santo Padre em 2019, destacando que a presença do Papa foi um símbolo poderoso de esperança para os moçambicanos. Papa Francisco encontra as autoridades de Moçambique, na Ponta vermelha (stembro 2019) (Vatican Media) Ainda em Moçambique, o governador da província de Sofala, Lourenço Ferreira Bulha, também falou sobre a morte do líder da Igreja Católica, destacou a proximidade do Papa aos pobres e excluídos, incluindo as reformas. Refira-se que, na sequência da morte do Sumo Pontífice, o Governo moçambicano decretou ontem (22), 3 dias de luto, com início na quinta-feira, 24 de abril.