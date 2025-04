Moçambique. Fiéis católicos na Beira destacam o legado do Papa Francisco

Na noite da segunda-feira, 21 de abril, dia em que a Igreja e o mundo tomaram conhecimento da morte do Papa Francisco, a Sé Catedral da Beira, acolheu a celebração eucarística em sufrágio da sua alma.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A Missa foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, e nela concelebraram o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino, e vários sacerdotes. Na ocasião, o prelado sublinhou que o Sumo pontífice ensinou aos cristãos e ao mundo que além da palavra de Deus, e na eucaristia, Jesus também pode ser encontrado nos mais desfavorecidos, os mais pequenos.

No final da Missa, alguns fiéis ouvidos pela equipa da Rádio Pax falaram do seu sentimento com relação ao retorno à casa do Pai do Santo Padre.

Os nossos entrevistados destacaram também o aprendizado adquirido durante o papado de Francisco.

O Papa Francisco faleceu esta segunda-feira, 21, aos 88 anos e após mais de 12 anos de pontificado, na sequência de um AVC. Francisco teve, entre 14 de fevereiro e 23 de março, a hospitalização mais longa do pontificado, devido a uma infeção respiratória que se agravou para uma pneumonia bilateral.

De referi que o Vaticano vive a partir de hoje a homenagem pública a Francisco, com trasladação do corpo do Papa para a Basílica de São Pedro, acompanhada por responsáveis da Santa Sé e milhares de fiéis que saudaram a passagem do caixão com uma salva de palmas.

