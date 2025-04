“Papa Francisco, voz dos pobres e marginalizados”, dizem os Bispos da CEM

Através de um comunicado, a Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), informou ao povo de Deus e à sociedade moçambicana o falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco, ocorrido na manhã desta Segunda-feira, 21 de Abril no Vaticano.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

No documento, os Bispos descrevem o Santo Padre como pastor incansável e voz profética dos pobres e marginalizados, acrescentando que foi um verdadeiro irmão da Igreja de Moçambique.

A CEM recorda que a proximidade, o carinho e solidariedade do Papa com os moçambicanos, gestos que não foram manifestados apenas nas palavras, mas em gestos concretos, destacando a visita apostólica em setembro de 2019.

O documento assinado pelo Vice-presidente do episcopado moçambicano, sublinha que no pontificado de Francisco “aprendeu a ser uma Igreja em saída, comprometida com a reconciliação, a paz e o cuidado da casa comum.”

Em Moçambique, a reação sobre a morte do Papa Francisco também foi manifestada ao nível das Dioceses, na Beira, por exemplo, em comunicado de imprensa lido pelo Bispo Auxiliar, Dom António Constantino, a Arquidiocese fala do Papa Francisco como homem de fé inabalável, pastor próximo dos pobres e profeta da misericórdia e da justiça.

Segundo o Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, o Papa Francisco começou dentro da Igreja um processo de maior participação de todos, sendo por isso necessário dar continuidade com o mesmo caminho, honrando os seus ensinamentos.

Em entrevista ao canal televisivo estatal, o Arcebispo de Maputo, Dom João Carlos Hatoa Nunes, recordou que em 2019, durante a visita apostólica do Papa, o lema foi “Esperança, Paz e Reconciliação”, os três pilares que são a resposta para a situação vivida em Moçambique.

Neste momento de dor, os Bispos Católicos de Moçambique unem-se à Igreja universal em oração e acção de graças pela vida e missão do Papa Francisco, e concluem sua mensagem convidando os fiéis e pessoas de boa vontade a viverem este tempo com espírito de fé, esperança e comunhão, confiando a alma do Santo Padre ao Senhor da Vida, que nunca abandona os seus servos fiéis.

