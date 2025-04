A Igreja angolana chora com fé e esperança a morte do Papa Francisco

A notícia da partida para eternidade do Sumo Pontífice espalhou-se rapidamente para as comunidades cristãs e não só, os angolanos cada um à sua maneira através das redes sociais e outras plataformas de comunicação multiplicavam a informação de várias formas.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

“O Papa que veio do fim do mundo para reformar a Igreja deixou-nos, morreu o homem que promoveu uma Igreja próxima do povo, uma Igreja em saída e de portas abertas para todos que quiserem se aproximar. Partiu para eternidade o defensor incansável da natureza e da paz, o Pontífice que não teve medo de rasgar novos horizontes e quebrar paradigmas dentro da sua amada Igreja”.

É desta forma que muitos angolanos, surpresos, nesta segunda-feira 21/04, reagiram em várias plataformas digitais e órgãos tradicionais de comunicação social à morte do Papa Francisco.

A Igreja angolana representada pelos Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) manifesta um sentimento de gratidão ao Papa pela sua entrega e dedicação à Igreja durante o seu pontificado.

Dom José Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo e Presidente da CEAST disse que o Santo Padre o Papa Francisco deixa uma marca indelével na maneira como o mundo está a evoluir, abriu as portas do diálogo da fraternidade e da paz mundial.

O prelado destacou ainda que o Papa Francisco procurou proporcionar um ambiente saudável para todos ao primar pela amizade social e inclusão, sobretudo para as camadas mais vulneráveis.

Para o arcebispo, o Sumo Pontífice, que faleceu esta segunda-feira, em Roma, Itália, aos 88 anos, foi "um pastor fiel a Jesus Cristo".

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

