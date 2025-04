Guiné-Bissau recorda o P. Francisco como o Papa dos últimos

O P. Dadive Sciocco, Vigário Geral da Diocese de Bissau, recorda o Papa Francisco com pesar e dor e agradece a Deus pelo dom que ele representou para a Igreja em todo o mundo e, portanto, também para a África e a Guiné-Bissau.

Vatican News

Reagindo ao retorno do Papa Francisco à casa do Pai, o P. Davide Sciocco fala em nome dos guineenses e agradece a Deus pelo dom deste Papa que define como o Papa dos últimos. Exalta ainda a atenção do Papa para com os migrantes, recordando que há também jovens guineenses a passar por esta situação.

Aqui as palavras dele:

Oiça