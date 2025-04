Francisco - Um Papa de pontes, paz e diálogo, sem medo

Assim vê, Antero Veiga, antigo Embaixador de Cabo Verde junto da Santa Sé, o Papa Francisco que ele homenageia com uma mensagem na sua página fb e que comentou para o Vatican News, pondo também em realce as encíclicas sobre a Casa Comum e a admiração que os cristãos têm por este Papa em Timor Leste, país onde ele vive e trabalha desde há alguns anos e que o Papa visitou em 2024.

Dulce Araújo - Vatican News

“O justo será sempre lembrado, não temerá más notícias; o seu coração está firme, confiante no Senhor”.

É com este salmo (112,7) que Antero Veiga, ex-Embaixador de Cabo Verde, junto da Santa Sé (2013-2016) inicia a sua mensagem fb em que reage à morte do Papa Francisco, um Papa cujo início do Pontificado ele teve a graça de testemunhar. Em breves palavras à Vatican News exalta diversas qualidades deste Papa que ele considera uma “figura de alcance global” e do qual guarda “boas recordações”. À dor pelo passamento do Pontífice, Antero contrapõe os ensinamentos por ele deixados e que servirão de “guia e fonte de inspiração” neste mundo tão complexo.

Antero Veiga e a esposa saúdam o Papa Francisco

Antigo Ministro do Ambiente

Quando em 2015 o Papa Francisco publicou a Laudato Si, Antero Veiga era Ministro do Ambiente em Cabo Verde e recorda como essa encíclica serviu de referência num país vulnerável como o seu, onde, na altura o documento foi amplamente difundido a nível nacional para ajudar na salvaguarda do ambiente.

Papa Francisco em Timor Oriental (AFP or licensors)

Timor Leste decretou 7 dias de luto pela morte do Sumo Pontífice

Antero Veiga que desde há alguns anos vive e trabalha em Timor Leste, atualmente no Ministério do Comércio e Indústria, salienta a admiração que os timorenses têm por este Papa que os visitou, razão pela qual o país decretou luto nacional.

Aqui as suas palavras

Oiça

O Papa Francisco com Antero Veiga