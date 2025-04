Dom Juliasse Sandramo: “A Juventude é o Futuro da Justiça e Paz na África Austral”

Dom António Juliasse Sandramo, durante o seminário da IMBISA, na África do Sul

África do Sul

Durante o seminário regional da Comissão Justiça e Paz da IMBISA (Associação Inter-regional dos Bispos da África Austral), realizado no Centro de Retiros Padre Pio, África do Sul, de 8 a 11 de abril de 2025, Dom António Juliasse Ferreira Sandramo, bispo da Diocese de Pemba (Moçambique), compartilhou reflexões profundas sobre o papel da Igreja na promoção da justiça, paz e transformação social na África Austral.

Por Sheila Pires – Joanesburgo, África do Sul

Representando também o Departamento Social da IMBISA, Dom Sandramo falou à Vatican News sobre os principais temas debatidos no encontro e os desafios enfrentados na região.

Dom Sandramo destacou que o seminário é parte de um processo contínuo de reflexão iniciado nos últimos anos, com foco na contribuição da Igreja como agente de transformação nos países da IMBISA, que incluem nove nações da África Austral. A Igreja, segundo ele, deve ser protagonista na promoção da democracia, dos direitos humanos, da justiça social e da paz.

Seminário regional da Comissão Justiça e Paz da IMBISA, na África do Sul

Um dos temas centrais do seminário foi a juventude, considerada elemento essencial para o futuro da região. Dom Sandramo ressaltou que os jovens africanos possuem grande potencial criativo, tecnológico e cultural, mas são frequentemente excluídos das esferas de decisão. Ele criticou a “luta intergeracional”, em que os mais velhos não valorizam suficientemente as capacidades dos mais jovens.

Segundo Dom Sandramo, é necessário confiar-lhes responsabilidades concretas no desenvolvimento e na política: “A mudança nos nossos países passa necessariamente por dar mais confiança à juventude,” afirmou Dom Sandramo.

Outro destaque foi a análise da exploração dos recursos minerais na região e o impacto da mineração e da indústria extrativa nos direitos humanos e ambientais. Dom Sandramo alertou para os riscos de desequilíbrios sociais e abusos, defendendo a necessidade de uma presença ativa da Igreja para garantir práticas éticas e sustentáveis nesse setor.

Momentos do seminário regional da Comissão Justiça e Paz da IMBISA

Sobre o contexto político em Moçambique, Dom Sandramo relatou o papel fundamental desempenhado pela Comissão Justiça e Paz durante o processo eleitoral. Desde o recenseamento até o período pós-eleitoral, a Igreja esteve envolvida na educação cívica, na observação das eleições e na mediação de conflitos, especialmente após os protestos que resultaram na morte de jovens.

Dom Sandramo revelou que a Conferência Episcopal de Moçambique criou um grupo de contacto que dialogou discretamente com todas as partes envolvidas, buscando a reconciliação e a verdade: “A Igreja buscou o caminho que liberta e traz justiça,” disse Dom Sandramo.

Foto de grupo dos participantes no seminário da IMBISA na África do Sul

Dom Sandramo também falou com entusiasmo sobre o Jubileu de Ouro da IMBISA, a ser celebrado em setembro em eSwatini, convidando fiéis e jovens da região a participarem do evento. Além disso, anunciou a realização da Terceira Jornada Nacional da Juventude em Moçambique, em dezembro, na Arquidiocese de Maputo, como espaço de fraternidade e comunhão entre os povos.

Finalizando, Dom Sandramo reiterou o compromisso da Igreja com a promoção de uma sociedade justa e solidária: “Nossa fé deve irradiar cuidado com o próximo e com toda a criação de Deus,” disse Dom Sandramo.

Oiça aqui a entrevista com D. Juliasse Sandramo, e partilhe