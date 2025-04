D. Leandro: “Papa Francisco, um pai bondoso que quis abraçar os seus filhos”

“Para mim, o Papa Francisco é um pai, um pai espiritual, bondoso e humilde, que quer abraçar todos os seus filhos, e que nos ensina a criarmos a paz no mundo – é uma pessoa extraordinária, espiritual e humanamente”, disse em entrevista ao Vatican News, o Bispo de Baucau, Timor Leste, Dom Leandro Maria Alves. O governo Timorense, por seu lado, à notícia da morte do Papa, decretou 7 dias de luto nacional.

Os fiéis de Timor Leste, ao receberem a notícia da morte do Papa Francisco, ficaram tristes e se organizaram, mesmo espontaneamente, em oração e homenagem ao Papa que os veio visitar em setembro passado, disse o Bispo Timorense ressaltando o grande amor que o seu povo tem pelo Papa agora defunto.

Um povo que ama o Papa, em oração por Francisco

Para o Bispo de Baucau, a morte do Papa Francisco é uma grande perda, a perda de um pai espiritual, e o mesmo se pode dizer para todo o povo Timorense que, sublinhou, é um povo que ama muito o Papa. É por isso que a reação do povo e da Igreja em particular foi quase unânime: cada qual se organizou, sobretudo na capital (Díli), para um momento de oração e homenagem ao Papa Francisco, explicou o prelado citando os milhares de pessoas que se precipitaram ao parque de Tasi Tolu para rezar e depor flor flores no mesmo lugar onde o Papa Francisco presidiu a uma multidão em festa, em setembro do ano passado.

Fiéis no Largo Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Lecidere, Díli, em oração pelo Papa Francisco

“Ninguém pediu para eles se organizarem e irem a Tasi Tolu, mas cada um/a por si próprio, foi lá para sentar, acender uma vela ou realizar qualquer outro gesto de proximidade e amor ao Papa Francisco, e sobretudo para rezar diante no sítio da grande celebração durante a visita do Papa, em setembro”, enfatizou Dom Leandro – “por quanto pudemos ver, pode-se dizer que quase metade dos Timorenses foram para lá”, sublinha o Bispo de Baucau.

Viagem do Papa Francisco ao Timor Leste

E a propósito da viagem apostólica do Papa Francisco ao Timor Leste (juntamente com), a mais longa do pontificado e em que também visitou a Indonésia, Papua Nova Guiné e Singapura, Dom Leandro não hesitou em considera-la momento histórico de memória inesquecível para todos os Timorenses.

E, da parte do Governo, eles também emitiram um decreto de luto nacional, em homenagem ao Papa Francisco.

“Para mim, pessoalmente”, disse Dom Leandro a terminar, “o Papa Francisco é um pai, um pai espiritual, bondoso e humilde, que quer abraçar todos os seus filhos, e que nos ensina a sermos humildes nós também, e a criarmos a paz em todo o mundo – é uma pessoa extraordinária, espiritual e humanamente”.

“Papa Francisco deu-nos muito, e nós devemos manter o seu legado”

E Dom Leandro Maria Alves quis terminar com uma mensagem aos fiéis Timorenses, e não só, para reiterar que o Papa Francisco nos deu muito, ensinou-nos muito, e nós devemos manter vivo tudo o que ele fez por nós: manter viva principalmente a nossa fé e a nossa amizade uns com os outros, e a nossa vivência fraterna neste mundo.

Oração pelo Papa Francisco em Díli, Timor Leste

De destacar, que o Governo de Timor Leste, ao receber a notícia da morte do Papa Francisco, declarou sete dias de luto nacional pelo Papa Francisco. E, como confirma o Coordenador do Departamento de Comunicação Social da Conferência Episcopal de Timor Leste (CETL), Padre Bento Barros Pereira, logo após a recepção da notícia do falecimento do Santo Padre, dezenas de fiéis começaram a encher o Largo de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Lecidere, em Díli, para uma deposição de flores e acender velas, assim como em Tasi Tolu, arredores da capital, em homenagem ao Papa Francisco. Milhares de fiéis se têm reunido nestes lugares para rezar, prossegue o sacerdote, e tem havido numerosas celebrações de Missas e vigílias em todo o País, para a mesma finalidade.

