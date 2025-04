Angola. Cristiano André preocupado com o processo de reconciliação no País

Cristiano Augusto André, Presidente do Tribunal Supremo de Angola de 1997 a 2014

Em entrevista concedida ao Vatican, o jurista cristão católico Cristiano Augusto André, que serviu como Venerando Juiz Presidente do Tribunal Supremo de Angola de 1997 a 2014, espelha a sua preocupação com o processo de reconciliação e de desenvolvimento de Angola.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

De salientar que Cristiano André expressou as suas preocupações no âmbito da vivência da Semana Santa e no calor das festividades de abril, mês da paz e da reconciliação nacional em Angola, e numa altura em que o País se prepara a celebração, a 11 de novembro próximo, os 50 anos de independência.

Para o também académico estamos num momento em que os angolanos precisam de se reencontrar, desanuviando o interior.

Na curta entrevista, Cristiano André manifesta preocupação com a dura situação social e económica por que passam muitas famílias, tendo mesmo afirmado que o facto belisca a paz e a reconciliação e acredita em dias melhores.

