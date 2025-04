Cardeal Arlindo Furtado com o Papa Francisco na reunião do Dicastério para a Doutrina da Fé e a Disciplina dos Sacramentos, Vaticano, fevereiro 2024 (Nita Santos)

Cardeal Dom Arlindo Furtado: Surpresa e sinais de esperança

É com as palavras “surpresa” e “sinais de esperança” que o Cardeal Dom Arlindo Furtado, resume o seu sentimento em relação à partida do Papa Francisco para a casa do Pai, neste dia 21 de abril de 2025. O Bispo da Diocese de Santiago, em Cabo Verde, fala também da sua ligação a este Papa que o criou Cardeal, da atenção que teve para com África e o carinho por Cabo Verde, país que desejava tanto visitar e que está ligado à figura do "Escravo Manuel", cujo processo de beatificação está em curso.

Dulce Araújo - Vatican News A notícia da morte do Papa Francisco na manhã deste dia 21 de abril, a todos surpreendeu. E foi este o sentimento do Cardeal Dom Arlindo Furtado, que realça, todavia, os sinais de esperança; o cumprimento da sua missão até ao fim; a sua atenção para com a África; para com as ultraperiferias do mundo; o facto de ter criado cardeais de lugares impensáveis na ótica de um olhar de conjunto de toda a Igreja. Dom Arlindo Furtado que foi criado Cardeal pelo Papa Francisco em 2015 (o primeiro da Igreja em Cabo Verde que está a caminhar para 500 anos de existência), exprime a sua especial ligação a este Papa que sempre lhe manifestou o carinho por Cabo Verde, assim como pela figura do "Escravo Manuel" do qual os argentinos são muito devotos e que terá ido para aquele país latino-americano a partir de Cabo Verde. Esta devoção que o Papa bem conhecia, levou-o a despoletar o processo de beatificação de Manuel atualmente em curso. Francisco desejava visitar Cabo Verde, não tendo podido concretizar este desejo, intercederá agora por este povo junto de Deus, frisa Dom Arlindo Furtado, cujas palavras pode aqui conferir.