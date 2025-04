Cabo-verdianos na Europa preparam-se para viver “Jubileu C500”

Jubileu da Diáspora Cabo-verdiana na Europa a ter lugar em Paris, no âmbito do C500.

A comunidade cabo-verdiana residente na Europa é convidada a viver momentos de grande significado espiritual e histórico na cidade de Paris-França: a celebração solene da abertura do Jubileu da Europa, integrada no decénio de preparação das comemorações dos 500 anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde, a realizar-se em 2033.

As actividades irão decorrer de 9 a 12 de Maio próximo, em Paris, Versailles e outras cidades, confirma o Bispo de Santiago e cardeal Dom Arlindo Furtado.

As Basílicas do Sagrado Coração de Jesus de Montmatre e Santo Sulpício, em Paris, recebem as celebrações que serão presididas pelo prelado de Santiago. Será uma ocasião de fé, encontro e partilha que une filhos e filhas das ilhas espalhados pelo mundo, reafirmando os laços que os ligam às suas raízes, assegura Dom Arlindo Furtado.

Depois de Paris e Verssailles, segue a cidade de Marselha onde existe um grande número de crioulos e depois Roma-Itália e os países de expressão portuguesa, na África.

O Projeto C500 é a Celebração dos Quinhentos Anos da Diocese de Santiago de Cabo Verde. As comemorações incluem eventos temáticos em Cabo Verde e na Diáspora, culminando em 2033.