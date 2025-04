Cabo Verde: Uniformização de Cartórios e secretarias paroquiais

Em Cabo Verde a Vigararia Santiago Sul e Maio (Diocese de Santiago), no âmbito do seu plano de atividades para o ano pastoral 2024/2025, promoveu na paróquia de Nossa Senhora da Graça, cidade da Praia, ilha de Santiago, um encontro com os Párocos, cartoristas, secretárias paroquiais e colaboradores para debater sobre a matéria .

O objetivo da formação foi partilhar experiências e iniciar o processo de uniformização dos procedimentos nos cartórios e secretarias paroquiais, proporcionando um momento de valioso aprendizado, avançou para a Rádio Nova de Maria o Vigário Forâneo, o padre José Eduardo Afonso.

Um encontro com dois momentos orientados pelos padres António Ferreira e Luis Frenandes.

Do encontro saíram recomendações que deverão ser entregues ao Bispo da Diocese de Santiago e que posteriormente serão divulgadas nas doze paróquias que compõe a Vigararia e na comunicação social.

A Vigararia Santiago Sul e Maio prepara neste momento os últiimos detalhes do III Forum Vicarial sobre a Liturgia que vai decorrer no fim de semana do V Domingo depois da Páscoa, este ano com uma particularidade, confirma o Vigário Forâneo.

O Forum sobre a Liturgia que se destacou como um espaço de reflexão e partilha sobre a importância da liturgia na vida da Igreja e dos fiéis, surgiu na sequência do apelo do Papa Francisco lançado aos cristãos a conhecerem melhor os documentos do Concílio Vaticano II.