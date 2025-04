Cabo Verde - Ilha de São Nicolau recebeu “Semana Social”

Enquadrado na Semana Social, a ilha de São Nicolau recebeu figuras importantes da política nacional e local bem como da sociedade civil com o fito de promover a dignidade da pessoa humana e mostrar o rosto social da Igreja.

O acto de abertura aconteceu no dia 31 de Março com várias acções sociais e presidido pelo Presidente da República de Cabo Verde José Maria Neves.

Em declarações à Rádio Nova de Maria o pároco Padre Hernany Dias fala do objectivo do evento.

Além de José Maria Neves o acto contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Nilton Monteiro, muitas outras entidades e paroquianos.

Na cidade da Ribeira Brava, José Maria Neves presidiu ainda o Forum sob o tema “Primeiro Pacto da Acção Social”. Houve também um aconferência sobre o “Desperdício e Sustentabilidade - Economia Circular, Crescimento verde e Interação de Políticas e Agendas (ODS 2030, COP 21), Pacto Ecológico EU e Estratégia do prado ao prato”, proferida por Antóno Gualberto do Rosário, empresário, economista e antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde.

Um dos momentos da Semana Social na ilha de São Nicolau

“Literacia financeira e educação para o consumo” foi tema também de análise e teve lugar na localidade de Fajã. Clara Santos e Loriliana Livramento gerentes de duas instituições financeiras na ilha foram as palestrantes. Do programa constou ainda uma Feira de Saúde e no dia 2 de Abril foi criado o Movimento, “Unidos Contra o Desperdício”.

A Semana Social promovida pela Paróquia de Nossa Senhora da Luz da Lapa, na ilha de São Nicolau terminou no Domingo 6 de Abril com a plantação de árvores na localidade de Carvoeiros.