Bispos de Santiago e de Mindelo já reagiram morte do Papa

O dia de segunda feira 21 de Abril, amanheceu com a triste notícia depois do mundo ter visto a última aparição ao público do Sumo Pontífice, Domingo 20 de Abril e ter recebido a última benção “Urbi et Orbi”. Durante o dia de segunda feira, religiosos, políticos, gente de fé, agnósticos, homens e mulheres de boa vontade puderam exprimir através da Rádio Nova de Maria e de outros Órgãos de Comunicação Social do país o que viram e ouviram sobre a vida e obra do Papa Francisco.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde As duas Dioceses de Santiago e de Mindelo já expressaram o seu pesar através de comunicados e marcaram missas de sufrágio que foram celebradas às 12:30h e às 18:00h nas pro-catedrais de Nossa Senhora da Graça, na ilha de Santiago e de Nossa Senhora da Luz, na ilha de São Vicente. Dom Ildo Fortes celebra a Missa pelo Papa Francisco (Nita Santos) Para o prelado de Mindelo, Dom Ildo Fortes, o Papa Francisco era um "Pai para a humanidade". O sentimento é de gratidão pelos 12 anos de pontificado, afirma o Bispo. Oiça "Um dos grandes reformadores da História da Igreja Católica", afirmou o Bispo de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado e um grande impulsionador da causa de beatificação de Manuel de Los Rios ou Negreo Manuel que poderá vir a ser o primeiro santo para Cabo Verde. Oiça O Bispo de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado já está de malas feitas e viajará dentro de horas à Roma onde participará pela primeira vez num Conclave para a eleição de um novo Papa. Será a última, uma vez que já apresentou o seu pedido de renúncia, conforme o Direito Canónico, por ter atingido os 75 anos, estando agora a aguardar nova decisão do Vaticano para cessar funções. Cabo Verde decretou dois dias de luto nacional, (terça e quarta-feira), pela morte do Papa Francisco, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.