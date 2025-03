Participantes no workshop de SIGNIS África sobre migrantes fazem balanço positivo

Participantes no workshop de SIGNIS África em Maputo (Moçambique) sobre migrantes, no rito de encerramento

Terminou na sexta-feira, 28, em Maputo, o workshop internacional de jornalistas católicos sobre relatórios eficazes e eficientes sobre migrantes, organizado por SIGNIS África, e os participantes fazem do evento um balanço positivo do evento.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Após a participação no evento formativo e de reflexão, a Irmã Michelle Njerire, queniana, o zimbabweano Quegas Mutale e o Padre José Rito de Moçambique, fazem um balanço positivo do workshop, por terem aprendido e partilhado várias experiências sobre o assunto.

Com as novas instruções na bagagem sobre o tratamento de assuntos relacionados com os migrantes, os nossos entrevistados prometem fazer bom uso dos conhecimentos adquiridos.

Quem também tem um olhar positivo após o término do workshop, são os organizadores. Para o Bispo Auxiliar da Beira e Presidente da Comissão para as Comunicações na Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), Dom António Constantino, os participantes saem do encontro com ferramentas úteis para o tratamento de informações sobre os migrantes.

A partilha de diferentes pontos de vista sobre como é que os jornalistas católicos podem reportar assuntos relacionados com os migrantes foi, para o Presidente da SIGNIS África, Padre Walter Ihejirika, uma experiência incrível, visto que a mesma ajuda na mudança de narrativas negativas e destaca o contributo dos migrantes.

Dentre as recomendações deixadas durante o workshop da SIGNIS África em Maputo, destaque para a formação continua de jornalistas católicos sobre questões especificas, incluindo a criação de parcerias com as demais organizações sociais da Igreja. Sobre o assunto a CEM e a SIGNIS, comprometem-se em envidar esforços na sua concretização.

