Religiosas Angolanas reforçam o Instituto Jesus Maria e José, em Cabo Verde

As missionárias Helena António e Jacinta José chegaram há uma semana a Cabo Verde, concretamente à ilha de São Vicente, para se juntarem a uma religiosa de nacionalidade portuguesa que já se encontra na ilha há cerca de um ano.

Para a Rádio Nova de Maria a religiosa Helena António, que faz parte da Congregação há nove anos, fala da sua experiência vivida em três dioceses angolanas, Huila-Lubango, Sumbe - Kuanza Sul e Luanda.

Como missionárias estão sempre disponíveis para partir ao encontro de outras realidades, refere a religiosa.

Mesmo com pouco tempo de estada na ilha caboverdiana de São Vicente, a religiosa defende que a realidade não difere muito da angolana.

Quanto a expectativas, diz assim.

Por seu turno a Irmã Jacinta José, a mais nova na Congregação, também fala do “abraço” a esta nova missão em terras caboverdianas, numa altura em que se vive o tempo quaresmal. A mesma considera uma graça de Deus, esta vinda a Cabo Verde.

Na ilha de São Vicente, as religiosas têm como missão estar ao lado dos pobres e dos doentes. A missão é partilhada com a Associação de Leigos designada "Família Jesus Maria José" que comunga da espiritualidade e do carisma do Instituto, e ainda na pastoral paroquial.

O Instituto Jesus Maria José foi fundado por Rita Lopes de Almeida, no dia 24 de setembro de 1880, em Viseu-Portugal, e está presente em vários países. Em Cabo Verde desde 2001, a pedido do primeiro Bispo de Mindelo Dom Arlindo Gomes Furtado, hoje Bispo de Santiago e Cardeal.