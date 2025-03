Moçambique. Pastoral Penitenciária realiza na Beira seu I Congresso Nacional

O I Congresso Nacional da Pastoral penitenciária decorreu entre os dias 15 e 16 de Março, no Centro de Formação de Nazaré, cidade da Beira (Centro de Moçambique), e juntou mais de 30 participantes, entre eles os coordenadores das pastorais penitenciárias diocesanas de Moçambique.

Por Rogério Maduca – Radio Pax, para o Vatican News

De acordo com o Bispo de Nacala e responsável pela Pastoral Penitenciária na Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), Dom Alberto Vera, um dos objectivos deste congresso foi potenciar este sector em todas as dioceses do país. O Bispo acredita que o acompanhamento dos jovens nas escolas ou ainda nas Paróquias reduz o número de casos criminais na sociedade.

Dom Alberto Vera, Bispo de Nacala (Moçambique)

Um dos oradores do Congresso foi Mário Almeida, do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano e Integral (DSDHI). Segundo Mário Almeida, o Congresso foi um evento importante para a unificação dos instrumentos de trabalho, tendo em vista a uma pastoral de conjunto.

Mário Almeida, Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano e Integral (DSDHI)

Em entrevista à Emissora Católica da Beira, o Padre António Perretta, Director nacional da pastoral penitenciária em Moçambique, descreve o ponto de situação actual do sector como sendo bom pois verifica-se um crescimento, destacando ainda algumas estratégias para a sua expansão.

Ao nível da Arquidiocese da Beira a Pastoral penitenciária tem registado grandes avanços, tendo em conta o trabalho colaborativo existente entre a Igreja e os serviços penitenciários, tal como deu a conhecer o Frei Boaventura, coordenador deste sector nesta arquidiocese.

Frei Boaventura, Coordenador da pastoral penitenciária na Arquidiocese da Beira

Refira-se que, durante o I Congresso Nacional da pastoral penitenciária de Moçambique, além dos congressistas, estiveram presentes autoridades do sector da justiça, académicos e um ex-recluso que deu o seu testemunho sobre os trabalhos desta pastoral nas cadeias.

