Workshop debate em Maputo (Moçambique) relatórios eficazes e eficientes sobre migrantes (Rogério Maduca, Radio Pax (Moçambique))

Arrancou em Maputo a formação de jornalistas católicos sobre os migrantes

Promovido pela SIGNIS Africa em colaboração com o Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano e Integral e a Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), o Workshop sobre relatórios eficazes e eficientes sobre Migrantes, decorre até o dia 28 de março, no distrito de Marracuene, província de Maputo, e junta jornalistas católicos de Moçambique, Angola, Quénia, Zimbabwe, Nigéria e Tanzânia, incluindo representantes de organizações sociais da Igreja Católica local.

Rogério Maduca – Maputo, Moçambique A cerimónia de abertura do evento, foi antecedida por uma celebração eucarística presidida pelo Arcebispo de Maputo e Vice-presidente da CEM, Dom João Carlos Hatoa Nunes, e nela concelebraram vários bispos e sacerdotes, entre eles Dom António Constantino, Bispo Auxiliar da Beira e Presidente da Comissão para as Comunicações na CEM, Dom Bernardin Mfumbusa, Bispo de Kondoa em Tanzânia e o Representante da Nunciatura Apostólica em Maputo. O pregador da Missa foi Dom Tonito Xavier, Bispo Auxiliar de Maputo. Na ocasião, o prelado sublinhou que os jornalistas católicos são chamados a usar os meios de comunicação para espalhar a verdade. Abertura do workshop foi precedida por uma celebração eucarística presidida por Dom João Carlos Hatoa Nunes (Rogério Maduca, Radio Pax (Moçambique)) No final da celebração, Dom Constantino falou do workshop como sendo uma oportunidade para aprofundar a missão de comunicar com verdade, responsabilidade e compromisso cristão. Comunicar sobre migração não é apenas um desafio técnico, mas é também moral, continuou o Bispo Auxiliar da Beira, lançando ainda um apelo ao combate à desinformação. Na sua intervenção, o Presidente da SIGNIS Africa, Padre Walter Ihejirika, explicou que o organismo promoveu este encontro animado pela sua visão, que consiste no envolvimento de profissionais dos media e apoiar os comunicadores católicos na promoção da dignidade humana, a justiça e a reconciliação. Por seu turno, o titular da Arquidiocese acolhedora, Dom João Carlos, mostrou-se satisfeito pela escolha de Maputo para a realização do evento. O Bispo lembrou que, no contexto actual, caracterizado pela desinformação, é necessário que os comunicadores sejam pontes, dando voz aos que não tem voz. Participantes no workshop organizado por Signis Africa em Maputo (Moçambique) Durante 3 dias mais de 30 profissionais de comunicação católicos irão reflectir sobre a cobertura e reportagens eficazes e eficientes sobre migrantes. Oiça aqui a reportagem e partilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui