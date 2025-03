Dom C. Dalla Zuanna: Quaresma e Ano Santo, tempo de conversão e mudança de vida

Na noite do dia 5 de março, a Sé Catedral da Beira (centro de Moçambique) acolheu a Missa da Quarta-feira de Cinzas, que marcou o início do tempo quaresmal, e em que o Arcebispo Dom Claudio Dalla Zuanna convidou os fiéis a sair para a conversão e melhorar a vida.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A celebração eucarística que contou com a presença de centenas de fiéis, foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, e nela concelebraram o Bispo Auxiliar, Dom António Constantino, o pároco da Sé Catedral, Frei Juma, e outros sacerdotes.

Durante a homilia, Dom Claudio, sublinhou que, na Quaresma, é preciso caminhar, percorrer este caminho para deixar atrás a escravidão do pecado em direcção à salvação. O prelado lembrou que, por vezes, nos cansamos de tanto tentar, ou ainda desanimados e preferimos não caminhar por achar que não vale apena.

A “Zona de conforto” leva ao conformismo e faz com que alguns não caminhem em direcção à mudança, isso é um engano, alerta o Arcebispo da Beira, fazendo uma comparação ao povo do Israel que no deserto reclamou após a sua libertação no Egipto.

Inspirado na Mensagem do Papa Francisco por ocasião da Quaresma de 2025, que tem como tema “Caminhemos Juntos na Esperança”, o Prelado recordou que o caminhar juntos é cuidar um do outro, na esperança da vitória sobre as injustiças.

Naquela cerimónia em que os participantes receberam as cinzas, o Arcebispo da Beira disse que aceitar as cinzas é um compromisso à uma vida melhor na sociedade.

Início da Quaresma com a bênção e imposição das Cinzas, na Arquidiocese da Beira (Moçambique)

Refira-se que, além da Sé Catedral da Beira onde acorreram centenas de fiéis, a Missa da Quarta-Feira de Cinzas teve lugar em todas as Paróquias da Arquidiocese.