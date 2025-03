Cardeal Dom Arlindo Furtado - Quaresma 2025

Dom Arlindo: "Quaresma é um mergulho na misericórdia de Deus"

Em Cabo Verde, todos anos as paróquias das duas Dioceses de Santiago e do Mindelo preparam as “Catequeses Quaresmais” que têm em vista ajudar os fiéis a se preparem para a Páscoa. Estes encontros quaresmais segundo o Bispo de Santiago, Dom Arlindo Furtado são um mergulho na misericórdia de Deus.

Rádio Nova de Maria - Cabo Verde O Cardeal Dom Arlindo Furtado, Bispo da Diocese de Santiago, lembra a todos que o tempo da Quaresma é muito especial para a Igreja, para todos os cristãos, principalmente para os católicos, porque é um momento de preparação intensa, profunda e integral para o momento mais alto da fé cristã. Oiça A renúncia quaresmal 2025 é destinada à Caritas Diocesana e às Caritas Paroquiais, faz saber o prelado de Santiago. Oiça A Quaresma de 2025 tem como tema: "Caminhemos Juntos na Esperança". Neste ano jubilar, este lema universal orienta toda a dinâmica da Igreja a todos os níveis, referiu Dom Arlindo Furtado.