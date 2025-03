Diocese de São Tomé organiza Retiro com Catequistas, para reflexão e renovação espiritual

Em São Tomé e Príncipe, o Secretariado Diocesano da Catequese realizou recentemente um retiro para os catequistas desta diocese, um momento de reflexão e de renovação espiritual, na Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes.

Melba de Ceita – em São Tomé, para o Vatican News

"Catequista, Peregrino da Esperança", foi o tema escolhido para esta reflexão que contou com a presença dos catequistas de diversas Paróquias e foi apresentado pelo Pe. Eunildo da Silva Filho, que começou a sua dissertação fazendo a cada Catequista relembrar quem é o Catequista, e dizendo que "ele é uma pessoa que fez uma experiência pessoal com Jesus, resposta inicial de quem escutou Jesus e decidiu por Ele, e por isso leva o jeito de ser e agir de Jesus".

O Padre Eunildo da Silva Filho também falou do "Saber fazer de um Catequista" que na sua opinião "é ser competente na ação catequética, superar a improvisação pedagógica do aprender fazendo". Ser comunicador por excelência, desenvolver habilidades, planejar as atividades, dar ênfase na relação catequese e liturgia, preparar com carinho e responsabilidade cada encontro catequético, cada encontro é único e transmitir o conteúdo na prática (planejar atividades práticas)", são outras qualidades e requisitos do Catequista que o sacerdote apontou.

Não se esquecendo do Jubileu da Esperança, período de graça extraordinária, um tempo dedicado à renovação espiritual, à reconciliação e à vivência profunda da misericórdia divina, o Padre Eunildo da Silva Filho fez um apelo a favor da esperança, garantindo que "a esperança é a virtude que imprime, por assim dizer, a orientação indicando a direção e a finalidade da existência ao crente, e é por isso que o apóstolo Paulo nos convida a sermos "alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração". Sublinhou o Padre Eunildo.

A celebração da Santa Missa, presidida por Dom João de Ceita Nazaré encerrou o encontro

A programação seguiu com um profundo momento de reconciliação, incluindo o ato penitencial, confissões e a exposição do Santíssimo.

O encontro terminou com a celebração da Santa Missa, presidida pelo Bispo da Diocese, Dom João de Ceita Nazaré, reunindo todos os participantes em um momento de comunhão e celebração da fé.