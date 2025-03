Diocese de São Tomé e Príncipe acolhe Assembleia Geral da União dos Religiosos

A Diocese de São Tomé e Príncipe acolheu recentemente na Casa das Filhas da Caridade Serva dos Pobres, Canossianas, na Paróquia de Santa Ana, Distrito de Cantagalo, ao sul da ilha de São Tomé, a Assembleia Geral eletiva da União dos Religiosos de São Tomé e Príncipe (UNIRSTP), um evento que reuniu religiosos e religiosas, sacerdotes e leigos em missão no País.

Melba De Ceita - São Tomé, para o Vatican News

A União dos Religiosos de São Tomé e Príncipe (UNIRSTP) foi criada nos anos 80 e contava apenas com a participação das Irmãs. Mais tarde, com a chegada das outras Congregações, a UNIRSTP conta hoje com cerca de 12 Congregações.

Frei Admário João Delgado teve o seu primeiro mandato em 2022 e terminou em 2025, e novamente foi reeleito Presidente para o segundo mandato, tendo como vice-presidente o Padre Gil Voto, tesoureira Irmã Maria Salomé, secretária a Irmã Selma Barbosa. A nova diretoria conta ainda com a Irmã Mayda Pascoal, como 1ª vogal, e a Irmã Romílsia Semedo como 2ª vogal.

O encontro teve início com a oração seguida pela leitura do relatório do triênio que terminou este mês.

Frei Admário João Delgado, presidente da UNIRSTP

Na entrevista concedida Frei Admário Delgado destaca as responsabilidades existentes na União dos Religiosos de São Tomé e Príncipe (UNIRSTP) dizendo "de facto o trabalho que nós temos vindo a fazer a nível dos Institutos todos e das Congregações é trabalhar a nível da nossa união. Unidos nós temos a capacidade de rentabilizar muito mais e de nos apoiar muito mais.

Que haja mais partilha, por exemplo os nossos retiros anuais, o nosso encontro do presbitério da diocese e os nossos encontros de formação permanente, nós temos também a responsabilidade de formação dos irmão e irmãs que ainda não fizeram votos perpétuos. E praticamente nós estamos em sintonia com todos os documentos que saem da Igreja, e de dois em dois meses nós fazemos encontros online com a participação de todos os membros, sobre atualização dos documentos da vida consagrada. São dinâmicas que nós fomos criando e queremos naturalmente dar continuidade", reiterou o religioso.





Para além das responsabilidades existem também desafios que o Frei Admário Delgado quis enfatizar: "o grande desafio que temos a nível da UNIRSTP em São Tomé e Príncipe é a semana da vida religiosa que acontece na CEASTP em Angola, mas que nós aqui não participamos, e não tem havido esta dinâmica para participarmos numa semana como foi informação pelo responsável pela vida consagrada em Angola, que é um encontro muito elevado a nível teológico e que da parte de São Tomé gostaríamos muito de participar.

Então vamos trabalhar este triénio nisto, assim como também criamos uma equipa de sete membros que fazemos parte da IMBISA (Associação Inter-regional dos Bispos da África Austral), a grande missão desses membros é transmitir cada um na sua área para toda União o que é que a nível de África os Bispos querem e desejam para a vida consagrada nesta conferência".

